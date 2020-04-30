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Песков оценил сроки выхода России на плато по коронавирусу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Можно робко надеяться на то, что Россия уже вышла на плато, однако нарушение самоизоляции на майские праздники может привести к росту заболеваемости коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В интервью RTVI, которое было опубликовано 30 апреля, Песков выразил уверенность, что статистика по заражению коронавирусом в РФ не занижена и отражает реальную ситуацию в стране.

Он подчеркнул, что надежда на выход на плато есть, но дальнейшее развитие событий будет зависеть от дисциплины граждан на майские праздники.

Говоря о возможном смягчении ограничительных мер, Песков указал, что это станет трудным процессом, который требует взвешенных действий.

«Риск очень большой возобновления, второй волны — можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — сказал представитель Кремля.

По последним данным, в России зарегистрированы 99,4 тыс. заболевших COVID-19.

Накануне специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии в России.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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