Песков оценил сроки выхода России на плато по коронавирусу

Можно робко надеяться на то, что Россия уже вышла на плато, однако нарушение самоизоляции на майские праздники может привести к росту заболеваемости коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью RTVI, которое было опубликовано 30 апреля, Песков выразил уверенность, что статистика по заражению коронавирусом в РФ не занижена и отражает реальную ситуацию в стране.

Он подчеркнул, что надежда на выход на плато есть, но дальнейшее развитие событий будет зависеть от дисциплины граждан на майские праздники.

Говоря о возможном смягчении ограничительных мер, Песков указал, что это станет трудным процессом, который требует взвешенных действий.

«Риск очень большой возобновления, второй волны — можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — сказал представитель Кремля.

По последним данным, в России зарегистрированы 99,4 тыс. заболевших COVID-19.

Накануне специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии в России.

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