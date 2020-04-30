Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу среди всех регионов России наблюдается в Калининградской области, заявил 29 апреля президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«В субъектах РФ ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры», — отметил эксперт.

Он пояснил, что ТЦ обычно при снятии ограничений открывают в последнюю очередь из-за высокой посещаемости.

По словам Абзалова, для смягчения мер важно, какое количество населения субъекта заразилось и уже переболело, а также заполняемость больниц, чтобы не допустить коллапса.

Он добавил, что, например, в Москве ситуация сложнее, чем в Калининграде.

29 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион вышел на плато по числу заражений. По его словам, за последние сутки выявлено 686 новых случаев заболевания COVID-19. Как отметил сенатор Алексей Пушков, успеха удалось добиться благодаря режиму самоизоляции.

Всего в РФ зарегистрировали 99,4 тыс. заболевших. Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.