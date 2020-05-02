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В России за сутки зафиксировали 9623 случаев коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

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Отмечается, что 46,6% из них не имели клинических проявлений болезни. Медики сообщили о 57 погибших за сутки пациентах. За этот же период полностью выздоровели 1793 человека.

В Москве зафиксировали 5368 новых случаев заболевания, в Подмосковье — 807. Далее следует Санкт-Петербург, где заразились 323 человека и Нижегородская область — 320 человек.

«Мурманская область — 143, Республика Дагестан — 109, Рязанская область — 98», — отметили в оперативном штабе. В Башкирии 92 новых случаев коронавируса, в Тульской области — 88, в Северной Осетии отмечены 85 новых заболевших.

«Свердловская область — 81, Ростовская область — 80, Краснодарский край — 79», — добавили в штабе. 73 человека заболели в Брянской области, 69 — в Курской, 66 случаев зафиксировали в Татарстане. 64 человека заболели в Ярославской области, 60 — во Владимирской.

Инфографика

Всего по состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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