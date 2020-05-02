В Москве на 50% увеличилось число занятых больничных коек

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных больницах количество занятых коек увеличилось на 50% по сравнению с прошлой неделей.

«Мы видим, что за неделю количество занятых коек увеличилась на 50% по отношению к прошлой неделе», — заявил он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «России 24» в субботу, 2 мая.

Также в интервью Собянин рассказал, что все денежные средства, которые получены от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, включая приобретение лекарств.

Накануне сообщалось, что в Москве на поддержку здравоохранения направлено более 77 млрд рублей, включая строительство и перепрофилирование больниц для инфицированных, а также мероприятия по профилактике и поддержке медицинских работников и пр.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.