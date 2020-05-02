В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID

Скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших в Москве. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что количество проводимых исследований на COVID-19 увеличилось в 2 раза, исследования проводят городские, федеральные и частные лаборатории. Силами всех лабораторий проводится более 40 тысяч анализов в день.

Также в столице выросло число референс-центров, в которых подтверждают положительные результаты на инфекцию. Самостоятельно верифицировать результаты начали 9 городских и 4 частные лаборатории.

«Раньше подтвержденные анализы направлялись в один референс-центр для проверки, что замедляло скорость обработки анализов. Сегодня таких центров в Москве стало 14. Скорость подтверждения положительных результатов увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Москве начали проводить экспресс-тесты на иммуноглобулин, которые выявляют наличие антител к вирусу в организме. С 25 апреля проведено более 175 тысяч таких тестов. Также тестируют пациентов поликлиник и больниц Москвы, в том числе некоронавирусные стационары.

Ранее в субботу мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в Москве коронавирусом заражены около 2% от общего количества жителей города.

По словам мэра, выявить максимальное количество зараженных и изолировать их от здоровых нелегко, для этого власти включили в эту работу все звенья системы здравоохранения. Собянин подчеркнул, что за последние недели поликлиники кратно увеличили диагностику коронавируса методами компьютерной томографии.

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