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Власти Москвы направят средства от штрафов на борьбу с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Все денежные средства, которые получены от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, включая приобретение лекарств. Об этом в субботу, 2 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Все средства <...> от штрафов не только автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину, никуда больше, только туда», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

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Также Собянин в своем блоге написал, что по результатам скрининговых исследований, количество заболевших москвичей составляет около 2% от общего количество жителей города. Это является минимальным значением среди мировых городов, охваченных эпидемией.

Он подчеркнул, что сдержать распространение инфекции удалось благодаря дисциплине и самоизоляции москвичей.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

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Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. Погибли 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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