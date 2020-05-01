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Индекс самоизоляции в Москве составил 3,5 балла

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Многие москвичи не покидают дома днем 1 мая. Об этом свидетельствуют данные индекса самоизоляции от «Яндекса».

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По состоянию на 16:21 (мск), индекс в столице составляет 3,5 балла. На данной отметке он держится с 13:00. В Московской области самоизоляцию соблюдают в Одинцово (индекс 3,5), Люберцах, Железнодорожном, Красногорске, Королеве и Лобне (3,4).

Ранее в пятницу сообщалось, что в 13:00 индекс самоизоляции в столице составил 3,6.

Чем ниже числовое значение индекса, тем больше граждан вышли на улицы. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, от 3 до 3,9 балла — на улице есть люди, а 4–5 баллов — почти никого нет.

По данным оперативного штаба на 1 мая, в России зафиксировано 114 431 случаев заражения коронавирусом.

В столичном регионе с 29 марта действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии этому примеру последовали и другие регионы страны. 28 апреля ограничения продлили до 11 мая.

Инфографика

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