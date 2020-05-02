Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Москве от укусов клещей пострадало более 100 человек
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Общество
В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса
Общество
В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у небольшой части россиян
Туризм
«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Армении в Россию 3 мая
Сюжет:

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов проконтролируют ношение жителями Подмосковья медицинских масок и респираторов. С 12 мая ношение этих средств индивидуальной защиты станет обязательным в регионе. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе регионального правительства в субботу, 2 мая.

Уж выйти невтерпеж: каждый пятый россиянин больше не в состоянии сидеть дома
После эпидемии треть жителей страны начнет копить на «черный день»

С 1 до 12 мая жителей, которые не надели маску или респиратор, не будут оштрафовать, а «вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры». С 12 мая мера носит не рекомендательный, а обязательный характер, — за нарушение правила жителей области могут оштрафовать в соответствии с подмосковным КоАП РФ на 4 тыс. рублей.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе масочного режима для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

С вечера 29 марта до 12 апреля в регионе действует обязательный режим домашней самоизоляции. В общественных местах гражданам предписано соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

По состоянию на 2 мая в России с начала эпидемии зарегистрировали 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели — 15 013.

к

Ранее в субботу в Минздраве заявили, что пока нет оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что ограничения, введенные в стране из-за этой инфекции, нельзя отменить сразу после достижения пика заболеваемости.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Подмосковье полиция нашла гулявшего в одиночестве по шоссе ребенка
В Подмосковье ввели «масочный режим»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020