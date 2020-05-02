Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

Сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов проконтролируют ношение жителями Подмосковья медицинских масок и респираторов. С 12 мая ношение этих средств индивидуальной защиты станет обязательным в регионе. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе регионального правительства в субботу, 2 мая.

С 1 до 12 мая жителей, которые не надели маску или респиратор, не будут оштрафовать, а «вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры». С 12 мая мера носит не рекомендательный, а обязательный характер, — за нарушение правила жителей области могут оштрафовать в соответствии с подмосковным КоАП РФ на 4 тыс. рублей.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе масочного режима для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

С вечера 29 марта до 12 апреля в регионе действует обязательный режим домашней самоизоляции. В общественных местах гражданам предписано соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

По состоянию на 2 мая в России с начала эпидемии зарегистрировали 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели — 15 013.

Ранее в субботу в Минздраве заявили, что пока нет оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что ограничения, введенные в стране из-за этой инфекции, нельзя отменить сразу после достижения пика заболеваемости.

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