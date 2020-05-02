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В Подмосковье полиция нашла гулявшего в одиночестве по шоссе ребенка

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Фото: МВД России
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Сотрудники полиции обнаружили на шоссе в Московской области четырехлетнюю девочку, которая гуляла без сопровождения взрослых и верхней одежды. Об этом сообщается на сайте МВД России в субботу, 2 мая.

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Сообщение о том, что вдоль автомобильной дороги идет маленькая девочка, поступило в полицию города Солнечногорска. Сотрудники ДПС обнаружили ребенка на территории автозаправочной станции в районе 43-го км Пятницкого шоссе.

Отогревшись в машине автоинспекторов, девочка рассказала, что ей четыре года и назвала свое имя, а также пояснила, что ее мама находится на работе. Когда полицейские разыскали женщину, она рассказала, что оставила дочь под присмотром знакомых. То, как ребенок оказался один на оживленной трассе, она объяснить не смогла.

«В отношении матери — 37-летней местной жительницы — составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»)», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

29 апреля сообщалось, что в Татарстане местная жительница построила шалаш в лесу и проживала в нем вместе с детьми. Следователи подозревают ее в истязании несовершеннолетних.

Первые два дня они питались буханкой хлеба и четырьмя луковицами, которые были взяты из дома, а когда запасы еды закончились, женщина начала кормить мальчиков листьями.

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