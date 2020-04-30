В Харькове задержали женщину с отрезанной головой в пакете

В украинском Харькове полицейские на улице задержали обнаженную невменяемую женщину, в руках у которой был пакет с отрезанной детской головой. Об этом сообщается на сайте областной полиции в четверг, 30 апреля.

Около 6:00 в четверг в отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский Шлях идет обнаженная женщина. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что женщина находится в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, а в другой пакет, в котором находилась голова.

Объяснять произошедшее женщина отказалась, для выяснения всех обстоятельств происшествия ее доставили в отдел полиции.

Также в пресс-службе сообщили, что в этот же день в отдел полиции в 8:25 утра обратился 40-летний житель села Подворки.

«Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью», — сказано в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В феврале 2016 года женщина, работавшая няней в Москве, убила четырехлетнюю девочку. После этого она подожгла квартиру, вышла на улицу и около 20 минут ходила около метро «Октябрьское Поле», держа в руке отрезанную голову ребенка, говорила сама с собой и угрожала прохожим и полиции. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у женщины хроническое психическое расстройство.