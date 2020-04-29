В Тверской области опекуна заподозрили в убийстве годовалого ребенка

В Тверской области заключили под стражу женщину, которая обвиняется в убийстве находившейся под ее опекой годовалой девочки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления Следственного комитета России по региону в среду, 29 апреля.

Она обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным СК, вечером 26 апреля 41-летняя женщина вместе с мальчиком и девочкой 2011 и 2018 годов рождения, опекуном которых она была, находились у себя дома в деревне Кривцово Калининского района региона. Опекун «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к девочке», перекрыла ей доступ к кислороду, пока ребенок не задохнулся. ​

Фигурантку, а также членов ее семьи допросили. Назначен ряд судебных экспертиз.

Органы опеки изъяли из семьи мальчика, опекуном которого была обвиняемая.

В феврале 39-летняя мать ударила девятилетнего сына-инвалида в грудь за нежелание учить математику. Ребенок умер до приезда скорой помощи. По предварительной информации, смерть произошла от остановки сердца.

Женщина заявила медикам, что совершит самоубийство из-за убийства сына. Ее увезли в психиатрическую клинику.