Избивавшая 10-месячного сына женщина заключена под стражу под Оренбургом

Жительница Соль-Илецка в Оренбургской области, которая избивала своего 10-месячного сына, заключена под стражу, ребенок находится на обследовании. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в СУ СК РФ по региону.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Малыш определен в лечебное детское учреждение, находится на обследовании», — говорится в сообщении.

Женщине предъявили обвинение по статьям УК России «Истязание в отношении несовершеннолетнего» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

21 апреля в соцсетях появилась видеозапись с избиением ребенка. Ролик вызвал общественный резонанс, пользователи Cети потребовали привлечь к ответственности женщину, которая истязала малыша. Следственный комитет после проверки возбудил уголовное дело.

Известно, что семья, состоящая из матери, отца и ребенка, приехала в Соль-Илецк к друзьям. При этом и гости, и хозяева дома являлись воспитанниками Соль-Илецкого психоневрологического интерната. Мама мальчика, пока находилась в учреждении, постоянно наблюдалась у психиатра.

22 апреля органы опеки изъяли ребенка у матери.