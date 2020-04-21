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Полиция задержала пытавшуюся спуститься по простыням вместе с ребенком жительницу Омска

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Фото: ГУ МВД России по Омской области
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Жительница Омска, которая пыталась спуститься по простыням с малолетним сыном, была найдена сотрудниками полиции. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД во вторник, 21 апреля.

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«Сотрудники уголовного розыска установили, что женщина находится у родственников в Амурском поселке, и предложили ей прибыть в отдел полиции», — сказано в сообщении.

В ходе опроса женщина призналась, что произошедшему предшествовал конфликт с родителями, которые запретили своей 27-летней дочери покидать квартиру. Тогда женщина привязала к себе трехгодовалого сына и пыталась покинуть жилье, спустившись по простыням из окна четвертого этажа. Очевидцы поймали ребенка и вызвали полицию, а его мать сняли сотрудники правоохранительных органов.

Малыш был госпитализирован, так как во время падения ударился головой о стену, а его мать сбежала из больницы на следующий день. По предварительным данным, женщина была пьяна, передает ИА «ОмскРегион»

«За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении жительницы Советского округа инспектором ПДН составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ, решается вопрос о постановке ее на профилактический учет», — отмечается в сообщении УМВД.

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

16 апреля сообщалось, что трехлетний мальчик выпал с балкона многоэтажного дома в Майкопе. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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