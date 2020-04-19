В Омске восемь цистерн сошли с рельсов

В Омске произошел сход восьми порожних цистерн с рельсов на станции Омск – Восточный. Происшествие не повлияло на движение поездов. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошел ночью 18 апреля в 00:35 по местному времени (21:35 мск 17 апреля) в районе ул. 3-я Железнодорожная. Восемь замыкающих цистерн сошли с рельсов на скорости около 34 км/ч.

«Пострадавших и угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов инцидент не повлиял. На месте происшествия работал восстановительный поезд станции Омск – Пассажирский. Движение по станции не прерывалось», — говорится в сообщении омского филиала РЖД.

Один из вагонов, слетев с рельсов повредил кабину первой секции стоявшего рядом локомотива электровоза. Предварительной причиной схода явилась спрессовка дисков колесной пары вагона из-за потери натяга в соединении ступицы колеса с осью, об этом сообщает паблик «Пролокомотив» в социальной сети Вконтакте.

Восстановительные работы на станции были завершены 18 апреля в 07:30 по местному времени (04:30 мск).

14 апреля в Сеуле 14 апреля на станции «Ёндынпхо» произошел сход с рельсов поезда метро с сотней пассажиров. Авария привела к сильным задержкам и перебоям в работе метрополитена.