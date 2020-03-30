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При сходе поезда с рельсов в Китае 127 человек пострадали

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Фото: twitter.com
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Один человек погиб и еще 127 пострадали из-за схода с путей пассажирского поезда в китайской провинции Хунань. Об этом сообщила газета «Жэньминь жибао» в своем Twitter в понедельник, 30 марта.

По предварительной версии, причиной аварии стал обрыв линий электропередачи, который произошел в результате оползня из-за ливня. В результате у состава загорелся вагон-генератор. Затем второй и шестой вагоны состава сошли с путей и перевернулись.

На месте происшествия работают спасатели. Пожар в вагоне-генераторе был потушен. Все 127 пострадавших доставлены в больницы.

Местный железнодорожный отдел организовал перевозку остальных пассажиров поезда на дополнительной скоростной железной дороге.

Ранее, 11 марта, два поезда столкнулись в метро Мехико. В результате один человек погиб и еще 41 пострадал. Точная причина аварии неизвестна.

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