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СК возбудил дело после жестокого избиения ребенка в Оренбуржье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Уголовное дело возбуждено по факту жестокого избиения малолетнего ребенка в Соль-Илецке Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР России по региону.

21 апреля в социальных сетях появилась видеозапись с избиением ребенка. Ролик вызвал общественный резонанс, пользователи сети потребовали привлечь к ответственности мать, которая истязала малыша.

Следственный комитет моментально отреагировал на ситуацию. Отмечается, что ребенок уже изъят из семьи органами опеки, сейчас решается вопрос о его дальнейшем жизнеустройстве.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой в избиении женщины. Следователи также намерены дать правовую оценку работе органов системы профилактики.

Ситуацию с избиением ребенка уже прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. По ее словам, ведомство уже связалось с региональными службами. Омбудсмен отметила, что ребенок находится под присмотром медиков и ждет обследования, пишет РЕН ТВ.

20 апреля сообщалось, что в Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик. Ребенка обнаружили сотрудники правоохранительных органов после того, как соседи пожаловались на потоп.

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