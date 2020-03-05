СК проверит сообщения об избиении двойняшек матерью в Москве

Следственный комитет России проверит сообщения СМИ о семилетних двойняшках, которые сбежали из дома после побоев со стороны их матери. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления СКР по столице.

Отмечается, что детей обнаружила прохожая. У мальчика были ушибы и ссадина на голове. По данным СК, в публикации СМИ указывается, что дети из многодетной семьи.

Ранее в этот же день телеканал РЕН ТВ сообщил, что прохожая обратилась в правоохранительные органы: двойняшек Гордея и Таисию Т. она обнаружила без сопровождения взрослых. По ее словам, у мальчика была пробита голова.

Нашедшая детей заявила сайту kp.ru, что является соседкой семьи этих двойняшек. По ее словам, мальчик рассказал ей, что его ударила мать. Его сестра-двойняшка плакала и говорила, что сбежала из дома от нетрезвой матери. Собеседница издания отметила, что родительница детей является матерью-одиночкой, у нее четверо детей. Отец ребят умер.

По словам женщины, она вызвала детям скорую помощь, медики хотели забрать мальчика, но сотрудница опеки настояла, чтобы его не отвозили в больницу. «Она забрала у нас детей и отдала их бывшему мужу матери. Причем это не их отец», — заключила собеседница сайта.

В феврале 2019 года мать трехлетней девочки в Кирове заявила, что специально на неделю оставила дочь одну в квартире без еды, перекрыв вентили воды. В итоге девочка умерла. Пока ребенок был один дома, мать разместила в Instagram свое фото с ней, в день рождения малышки, назвав ее своей «жизнью» и пожелав ей стать «самой счастливой и здоровой».

В управлении СКР по Кировской области, отметили, что женщина не раскаивается в случившемся, хладнокровно отреагировала на свой арест и ранее была судима по статье о мошенничестве с кредитом.