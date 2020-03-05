Прямой эфир

СК проверит сообщения об избиении двойняшек матерью в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России проверит сообщения СМИ о семилетних двойняшках, которые сбежали из дома после побоев со стороны их матери. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления СКР по столице.

Отмечается, что детей обнаружила прохожая. У мальчика были ушибы и ссадина на голове. По данным СК, в публикации СМИ указывается, что дети из многодетной семьи.

Ранее в этот же день телеканал РЕН ТВ сообщил, что прохожая обратилась в правоохранительные органы: двойняшек Гордея и Таисию Т. она обнаружила без сопровождения взрослых. По ее словам, у мальчика была пробита голова.

Нашедшая детей заявила сайту kp.ru, что является соседкой семьи этих двойняшек. По ее словам, мальчик рассказал ей, что его ударила мать. Его сестра-двойняшка плакала и говорила, что сбежала из дома от нетрезвой матери. Собеседница издания отметила, что родительница детей является матерью-одиночкой, у нее четверо детей. Отец ребят умер.

По словам женщины, она вызвала детям скорую помощь, медики хотели забрать мальчика, но сотрудница опеки настояла, чтобы его не отвозили в больницу. «Она забрала у нас детей и отдала их бывшему мужу матери. Причем это не их отец», — заключила собеседница сайта.

В феврале 2019 года мать трехлетней девочки в Кирове заявила, что специально на неделю оставила дочь одну в квартире без еды, перекрыв вентили воды. В итоге девочка умерла. Пока ребенок был один дома, мать разместила в Instagram свое фото с ней, в день рождения малышки, назвав ее своей «жизнью» и пожелав ей стать «самой счастливой и здоровой».

В управлении СКР по Кировской области, отметили, что женщина не раскаивается в случившемся, хладнокровно отреагировала на свой арест и ранее была судима по статье о мошенничестве с кредитом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК проверит сообщения о попросивших забрать их из семьи двух московских подростках
Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020