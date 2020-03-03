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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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Фото: СК РФ
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Омский областной суд приговорил 29-летнюю местную жительницу к 11 годам лишения свободы за убийство дочери. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает сайт СК РФ.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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«Следствием и судом установлено, что 9 мая 2019 года в квартире одного из домов города Омска находились (Светлана. — Ред.) Мирзоева в состоянии алкогольного опьянения и сожитель осужденной. В этот день подсудимая увидела, что дочь (в возрасте 1 года 10 месяцев), которая ела булочку, накрошила, в связи с чем она стала насильно кормить девочку хлебом и собранными с пола крошками, в результате этого ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался от асфиксии», — говорится в заявлении.

После того как ребенок умер, сожитель 28-летней преступницы вынес тело девочки из дома и спрятал, а вскоре скончался от алкогольной интоксикации. Об инциденте стало известно только спустя несколько недель, когда знакомые семьи забили тревогу из-за пропажи ребенка. Отмечается, что труп погибшей не найден до сих пор.

Отмечается, что семья осужденной состояла на профилактических учетах как неблагополучная.

Вместе с тем женщина продолжает настаивать на том, что убийство совершила не она, а ее сожитель. Также Мирзоева выдвигала версию о несчастном случае.

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