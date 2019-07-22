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Омичка рассказала подробности убийства двухлетней дочери из-за хлебных крошек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Жительница Омска, которая убила двухлетнюю дочь за рассыпанные крошки хлеба, рассказала подробности случившегося. Ее слова передал криминалист из отдела по Центральному округу СУ СКР по Омской области Александр Кузнецов порталу NGS55 в понедельник, 22 июля.

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По версии следователей, девочка умерла еще 9 мая, но об этом стало известно только в начале июня. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлилась на дочь, которая ела булку и накрошила на стол. Мать стала запихивать ребенку в рот кусок хлеба и собранные крошки, в результате чего девочка задохнулась.

«Ну, силу не рассчитала. В определенный момент я не заметила, что у нее руки обвисли. У нее губы посинели, пульса на руке и шее не было, глаза были навыкате, не моргала», — сказала женщина.

По словам подозреваемой, она пыталась спасти ребенка, но было поздно. При этом женщина не стала вызывать скорую помощь, поскольку побоялась, что у нее отберут сына, которому три года.

Сожитель женщины забрал труп ребенка, вынес из дома и спрятал. Найти место захоронения до сих пор не удалось, так как подозреваемая о нем не знает, а мужчина в середине мая скончался от алкогольной интоксикации.

Кузнецов предполагает, что тело ребенка выбросили в мусорный бак, который впоследствии отвезли на свалку. Поиски тела продолжаются.

Следователи также считают, что мать девочки скрывает часть правды. Ее родные уверяют, что женщина склонна к патологическому вранью. Более того, изначально женщина отрицала причастность к убийству и говорила, что его совершил ее сожитель. Однако позже она призналась в содеянном.

Женщину поместили в СИЗО сразу же, как только стало известно, что ребенка убила именно она. Предполагается, что она пробудет под стражей как минимум два месяца, пока идет следствие.

В конце мая в Санкт-Петербурге арестовали местную жительницу, которую подозревают в том, что она бросила семимесячную дочь в арендованном частном доме без еды и скрылась.

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