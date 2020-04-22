Опека изъяла у оренбурженки ребенка после жестокого избиения

Органы опеки изъяли маленького ребенка у матери, которая жестоко избила его в Соль-Илецке Оренбургской области. Ситуацию РИА «Оренбуржье» прокомментировала первый замминистра образования региона Нина Гордеева.

По ее словам, семья, состоящая из матери, отца и ребенка приехали в Соль-Илецк к друзьям. При этом и гости, и хозяева дома являлись воспитанниками Соль-Илецкого психоневрологического интерната. Мама мальчика, пока находилась в учреждении, постоянно наблюдалась у психиатра.

«Органы опеки малыша отобрали и поместили его в Дом ребенка. Суд решит, что делать с мамой. Еще остаются вопросы к хозяйке дома, которая снимала видео и не помогла ребенку. Этим пока занимаются местные власти», — заявила Гордеева.

21 апреля в соцсетях появилась видеозапись с избиением ребенка. Ролик вызвал общественный резонанс, пользователи Cети потребовали привлечь к ответственности женщину, которая истязала малыша. Следственный комитет после проверки возбудил уголовное дело.

Ситуацию уже прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. По ее словам, ведомство уже связалось с региональными службами. Омбудсмен отметила, что ребенок находится под присмотром медиков и ждет обследования.