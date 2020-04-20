В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ребенка обнаружили сотрудники правоохранительных органов после того, как соседи пожаловались на потоп.

Сообщается, что у дошкольника, находившегося в одиночестве дома, были диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а также многочисленные синяки и ушибы.

Мальчика, как передает телеканал со ссылкой на местные СМИ, неоднократно избивала его собственная мать. Соседи уверяют, что ребенок по несколько месяцев не выходил из дома. Вместе с этим сообщается, что дошкольник не умеет пользоваться кухонными приборами и боится воды.

В настоящее время ребенок госпитализирован в одно из местных медучреждений. Правоохранители выясняют причину и обстоятельства случившегося с ним.

28 февраля в Чернском районе Тульской области госпитализировали четырехмесячного младенца. Его избила мать. 28-летняя местная жительница четыре раза ударила своего ребенка кулаком по голове.