МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

В МВД Башкирии прокомментировали видео, на котором полицейские насильно ведут за руки двух несовершеннолетних к патрульной машине.

Запись из Нефтекамска распространилась в соцсетях в пятницу, 17 апреля. На кадрах двое стражей порядка ведут по улице детей разного возраста к машине. Младший ребенок громко кричит и грозит пожаловаться бабушке, старшая девочка упирается. Происходящее снимает на видео местный житель из своего окна и предупреждает, что ведет запись, однако правоохранители не реагируют.

В республиканском МВД порталу UFA1 объяснили, что инцидент произошел около 19:00 накануне. Девочка 13 лет и мальчик семи лет шли по улице без сопровождения взрослых, в нарушение указа главы Башкирии. По словам старшего ребенка, родители уехали в соседний регион и оставили их одних. Тогда дети решили доехать до одной из своих родственниц на такси, но водитель их не довез.

Несовершеннолетних доставили в отдел, где полицейские установили личности их родителей и передали им детей.

«Сейчас устанавливаются данные таксиста, а также уточняются обстоятельства нахождения детей на улице в вечернее время без взрослых. В целях профилактики проводится работа с органами опеки и образования города», — сказали в ведомстве.

Разобраться в обстоятельствах произошедшего также намерена детский омбудсмен по республике Милана Скоробогатова, пишет сайт kp.ru. Результаты проверки будут озвучены на следующей неделе.

Накануне власти Башкортостана продлили режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса до конца мая. Согласно указу главы республики Радия Хабирова, граждане старшего возраста и дети могут выходить на улицу в определенный период времени — с 10:00 до 18:00 и с 13:00 до 18:00 соответственно. За нарушение комендантского часа грозит штраф.

Выходить на улицу можно в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин и аптеку, выноса мусора и выгула животных в 150 м от дома. При выходе из дома граждане обязаны иметь при себе паспорт.

Ранее в интернете появилось видео задержания в Москве пенсионерки, которая якобы не имела пропуска на передвижение. Инцидент пообещали проверить в столичном главке полиции.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания COVID-19, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человека вылечились. 273 пациента скончались.

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