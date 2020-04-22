Следователи проверят факт жестокого обращения с ребенком в центре под Челябинском

Следственные органы Челябинской области начали проверку информации о жестоком обращении с ребенком в социально-реабилитационном центре Копейска (Челябинская область). Такую информацию распространило региональное управление СК в среду, 22 апреля.

Речь идет о сообщениях об одном из воспитанников центра, которому перед поездкой в больницу связали руки.

«В региональных СМИ была размещена информация о том, что в Копейском социально-реабилитационном центре перед поездкой в больницу воспитаннику связали руки и остригли», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки следователей будет принято процессуальное решение.

Органами прокуратуры по данному факту, как сообщает «РИА Новости», также организована проверка по данному факту.

Ранее в этот же день стало известно, что органы опеки изъяли маленького ребенка у матери, которая жестоко избила его в Соль-Илецке Оренбургской области. По факту жестокого избиения было возбуждено уголовное дело.

21 апреля в социальных сетях появилась видеозапись с избиением ребенка. Ролик вызвал общественный резонанс, пользователи Сети потребовали привлечь к ответственности мать, которая истязала малыша.