Следователи проверят факт жестокого обращения с ребенком в центре под Челябинском
Следственные органы Челябинской области начали проверку информации о жестоком обращении с ребенком в социально-реабилитационном центре Копейска (Челябинская область). Такую информацию распространило региональное управление СК в среду, 22 апреля.
Речь идет о сообщениях об одном из воспитанников центра, которому перед поездкой в больницу связали руки.
«В региональных СМИ была размещена информация о том, что в Копейском социально-реабилитационном центре перед поездкой в больницу воспитаннику связали руки и остригли», — уточнили в ведомстве.
По результатам проверки следователей будет принято процессуальное решение.
Органами прокуратуры по данному факту, как сообщает «РИА Новости», также организована проверка по данному факту.
Ранее в этот же день стало известно, что органы опеки изъяли маленького ребенка у матери, которая жестоко избила его в Соль-Илецке Оренбургской области. По факту жестокого избиения было возбуждено уголовное дело.
21 апреля в социальных сетях появилась видеозапись с избиением ребенка. Ролик вызвал общественный резонанс, пользователи Сети потребовали привлечь к ответственности мать, которая истязала малыша.