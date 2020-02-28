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Москвичка случайно убила сына-инвалида за отказ учить математику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве 39-летняя женщина ударила 9-летнего сына-инвалида в грудь за нежелание учить математику. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.

Трагический инцидент произошел вечером 26 февраля в Юго-Западном административном округе Москвы. Когда мальчик отказался учить уроки и заплакал, женщина не сумела совладать с собой и ударила его кулаком в грудь. Ребенок стал задыхаться и хрипеть. Мать вызвала «скорую», но пострадавший умер до приезда врачей, сообщает «Газета.ру».

Медикам, прибывшим по вызову, женщина сказала, что совершит самоубийство из-за убийства сына. Ее увезли в психиатрическую клинику.

Мальчик посещал обычную школу и хорошо учился, несмотря на инвалидность. По предварительной информации, он умер от остановки сердца.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Липецке муж мирового судьи убил собственного четырехлетнего ребенка. Во время ссоры мужчина также ранил жену и младшую дочь. Затем он покончил с собой.

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