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В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Татарстане местная жительница построила шалаш в лесу и проживала в нем вместе с детьми, следователи подозревают ее в истязании несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ региона в среду, 29 апреля.

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По версии следствия, подозреваемая увела своих сыновей 2005 и 2007 г. р. в лес, расположенный в 3 км от ближайшего населенного пункта. Там она построила шалаш, где проживала с детьми до 18 апреля.

Первые два дня они питались буханкой хлеба четырьмя луковицами, которые были взяты из дома, а когда запасы еды закончились, женщина начала кормить мальчиков листьями.

18 апреля старший сын, воспользовавшись тем, что мать спит, вышел из леса и обратился за помощью к нефтяникам, которые работали неподалеку. Они сообщили о произошедшем в полицию, после чего мальчики были госпитализированы в состоянии истощения.

Отмечается, что в 2018 году, проживая в другом регионе, она уже пыталась уйти жить в лес с одним из сыновей.

«В отношении 35-летней жительницы города Лениногорска возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст.117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»), ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)», — сказано в сообщении.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, инициирована процедура изъятия детей у подозреваемой. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

23 апреля сообщалось, мужчина, арестованный в Москве за истязание несовершеннолетнего сына, признал вину.

По информации следствия, в квартире одного из жилых домов на западе столицы мужчина нанес сыну удары по голове и туловищу, некоторые из них были сделаны металлической трубой. В настоящее время ребенок находится в больнице.

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