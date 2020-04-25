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В Красноярском крае подросток убил своего брата из-за компьютерной игры

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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В Красноярском крае 13-летний подросток подозревается в убийстве своего шестилетнего брата после поражения в компьютерной игре. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 апреля в городе Дудинка. Старший брат играл в компьютер и потерпел поражение. В итоге подросток разгромил дом. Младший брат проснулся от шума и спрятался на кухне.

По предварительной версии, подросток испугался того, что ребенок пожалуется матери, и схватился за нож. В результате нападения мальчик скончался.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

В феврале подросток из Мурманской области попытался убить 11-летнего ребенка. Пострадавшего мальчика обнаружили взрослые и вызвали скорую помощь.

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