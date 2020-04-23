Названо число подвергающихся негативному воздействию в соцсетях подростков в России

Каждый второй подросток в России подвергается активному деструктивному воздействию в социальных сетях, заявила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова в четверг, 22 апреля.

Гумерова сообщила об исследовании Лиги безопасного интернета и Фонда защиты национальных ценностей, которое показало, что под негативным влиянием находятся 7 млн подростковых аккаунтов.

«Сегодня активному деструктивному воздействию в социальных сетях подвергается каждый второй подросток в России. Под влиянием деструктивного контента находятся около 402 млн аккаунтов в социальных сетях, из них 7 млн аккаунтов подростков», — сказала она в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства в сфере повышения ответственности пользователей в интернете.

Гумерова предложила усилить ответственность за распространение деструктивной информации в интернете, включая кибербуллинг — намеренные оскорбления и угрозы.

21 апреля специалисты Роспотребнадзора призвали родителей следить за качеством цифрового контента для детей. По словам экспертов, современные дети являются самой многочисленной (22,6 млн) и самой медийно активной частью социума.

30 марта сообщалось, что с агрессивным поведением трудных подростков сталкивался каждый второй россиянин (50%). Примечательно, что в своих детях такое поведение заметили только 5%. В то же время большинство опрошенных (89%) уверены: ответственность за агрессию и проступки детей несут их родители.