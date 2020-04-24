Гостевой режим: как сироты и воспитанники интернатов переживают изоляцию

В Белгородской области сотрудники детских домов забрали к себе в семьи почти сотню воспитанников на время карантина. Благодаря действиям персонала в области будут полностью закрыты три социально-реабилитационных интерната. Благотворительные фонды «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и «Дом с маяком» смогли забрать детей из социальных учреждений на время пандемии. Почему воспитанники детских домов и психоневрологических интернатов находятся в особенно уязвимом положении и как им пытаются помочь — в материале «Известий».

Разобрали по семьям

С середины апреля социальные учреждения соцзащиты, в том числе детские дома и психоневрологические интернаты, были закрыты на карантин. Из-за ограничений в них не могут попасть волонтеры, а сами воспитанники находятся в группе риска. Сложность заключается в том, что в детском доме фактически невозможно обеспечить изоляцию каждого воспитанника, а персонал вынужден ежедневно ездить до работы и обратно зачастую на общественном транспорте. В ряде регионов учреждения ввели непрерывный режим работы для персонала: сотрудники трудятся сменами по две недели.

В Белгородской области в детских домах остаются свыше 270 детей. С ними круглосуточно находятся сотрудники учреждения, в том числе медицинский персонал.

Детдом_1 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Сформированы дежурные смены сотрудников из числа медработников, врачей, соцработников, реабилитологов и других специалистов. Они будут 14 дней в две смены обеспечивать сохранение того уровня соцуслуг, который был и до карантина. Для получателей социальных услуг ничего не изменится, — заявила начальник управления соцзащиты населения Белгородской области Елена Батанова.

В Карелии опустел детский дом в небольшом городке Олонец: здесь постоянно проживал 41 ребенок, в том числе дети с инвалидностью. Всех воспитанников распределили по семьям на время карантина. Директор интерната Татьяна Васильева рассказала, что решила забрать домой двух воспитанниц, и ее пример вдохновил других сотрудников: решение о распределении детей по семьям было принято коллективно.

Погостить на карантине

Детей берут на временную опеку, так называемый гостевой режим. Оформить его могут не только сотрудники детских домов или благотворительных фондов, но и потенциальные опекуны, прошедшие школу приемных родителей, но еще не получившие заключение соцзащиты. Для этого нужно предоставить пакет документов в администрацию детского дома или другого социального учреждения.

Как правило, решение выносят в течение недели, но в период карантина сроки рассмотрения существенно ускорились. Контроль за безопасностью и здоровьем ребенка также находится в ведении органов опеки и попечительства. Если сам ребенок не захочет поехать в конкретную семью, ей будет отказано во временной опеке.

В первую очередь детей пытаются передать в семьи, которые имеют личный контакт с ребенком, чтобы ему было легче адаптироваться, рассказала «Известиям» глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Детдом_2 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Сегодня есть договоренность с департаментом соцзащиты о том, что дети могут быть устроены в семьи людей, с которыми они знакомы, — родственников, волонтеров-наставников, сотрудников НКО, которые с ними работали. Это нужно для того, чтобы была уверенность, что ребенок нормально адаптируется и это не будет для него травматичным, если мы говорим о временном устройстве. Плюс взять ребенка могут семьи, которые прошли школу приемных родителей и имеют на руках почти полный комплект о возможности быть опекуном, — рассказал Альшанская.

По ее словам, потенциальные опекуны, имеющие документы, могут взять не только ребенка, которого они планировали усыновить, но и другого воспитанника. В первую очередь в семьи пытаются определить детей с разными сложностями по здоровью, потому что нахождение внутри коллектива создает для них большие риски.

— Есть дети, за которые директора интернатов волнуются в первую очередь и хотят, чтобы они провели это время в семье. Если родители собрали пакет документов, но еще не получили заключение в опеке, у них есть возможность на время эпидемии стать опекуном. Руководство старается определить детей в семьи, которые справятся с этой ситуацией. Мы понимаем, что когда речь идет о незнакомом для ребенка взрослом, то ситуация чуть сложнее. Особенно если мы говорим о временном устройстве, — добавила глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Фонд уже передал в органы опеки список семей, готовых принять детей на время карантина. В нем больше 40 фамилий, но в фонде надеются, что список будет расширяться. Первые 10 воспитанников уже находятся в семьях.

— Очень надеюсь, что ситуация не будет тормозиться и мы успеем всё сделать вовремя. Если в детских домах начнутся заражения, то что-то сделать будет значительно сложнее. Органы опеки идут навстречу, но муниципальные отделения не подчиняются департаменту социальной защиты. С ними возникли сложные истории. Надеюсь, эти люди поймут, что проволочки могут дотянуть до невозможности передачи ребенка, — подчеркнула Альшанская.

По ее словам, даже переход на вахтовый метод работы в детских домах не может гарантированно уберечь детей от заражения коронавирусом. Дети в интернате находятся, по сути, в месте массового скопления людей, и минимизировать контакты внутри учреждения невозможно. Сменный график подходит далеко не всем. Например, женщины, имеющие маленьких детей или пожилых родственников, не могут надолго оставить собственную семью ради работы. Из-за этого часть персонала детских домов начала увольняться с работы.

— Сделать так, чтобы персонал не приходил или не уходил несколько месяцев, мы не можем. Во многих регионах учреждения уже потеряли от трети персонала, потому что не все могут вот так на две недели оставить собственную семью. Из-за уменьшения состава персонала дети находятся в состоянии ограниченного ухода, растут риски, в том числе насилия и жестокого обращения со стороны старших детей. В силу стрессовых факторов у детей в интернатах иммунитет ниже, чем у сверстников с такими же показателями здоровья, — резюмировала глава фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам».

Спасти самых тяжелых

Сотрудники «Дома с маяком» уже начали забирать в семьи подопечных хосписа — неизлечимо больных детей и молодых взрослых. Поспособствовало в этом письмо профильных министерств, в котором содержится рекомендация забирать людей из социальных учреждений на сопровождение в НКО и семьи. На время неблагоприятной эпидемиологической обстановки детей и взрослых могут забрать кровные семьи, родственники или люди, с которыми у подопечных возникли устойчивые личные связи.

В письме, подписанном министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, министром просвещения Сергеем Кравцовым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, говорится, что регионы должны назначить людей, ответственных за контроль ситуации в организациях соцобслуживания и детских домах.

Первые пять подопечных уже попали в семьи на время карантина, рассказала «Известиям» директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, еще одного мальчика собираются забрать в семью на следующей неделе.

Нахождение в интернате детей и взрослых со слабым здоровьем — очень большой риск. Многие из них не могут самостоятельно откашливаться и с трудом дышат. Как только появились сообщения о смерти одной из подопечных от пневмонии, в фонде решили, что нужно принимать срочные меры.



— Если ничего не делать, то к концу карантина из самых слабых паллиативных детей может никого не остаться. В интернате есть и физически сильные дети, но есть и совсем слабые. Для них инфекция может закончиться смертью. Я предложила сотрудникам хосписа взять этих детей домой. Забирать стараются самых тяжелых подопечных, но те, кто не зависим от медицинского оборудования, могут попасть домой к волонтерам на время карантина, — добавила директор «Дома с маяком».



Сотрудники Кунцевского интерната в Москве начали забирать воспитанников домой, а самых тяжелых детей, которых обычно никто не забирает, предложили взять на время пандемии няни хосписа. Глава фонда не исключает, что за месяцы, проведенные в семье, у детей сложатся отношения с опекунами, которые будут продолжаться и после окончания эпидемии, а кто-то из них может остаться в семье.

Детдом_5 Фото: РИА Новости/Артем Житенев

— Наша няня Лиля взяла к себе 19-летнюю Лизу из интерната, у Лизы нет ног и у нее стоит мочевой катетер. А Лиля как раз учится на медсестру и умеет с этим обращаться, поэтому у них всё удачно сошлось: они приятно проводят время вместе. 18-летнего Рому взяла няня хосписа Диана. Он не может говорить, но Диана старается включать его в процесс готовки: дает ему подержать морковку, картошку. Видно, что ему это всё очень интересно. Сейчас Диана хочет научить его общаться с помощью планшета. Артема взяла няня хосписа Наташа. В ее семье много своих детей и они все подружились и вместе играют. У Артема трахеостома, но Наташу это не сильно пугает, потому что она умеет с этим работать, — рассказала Мониава.



Несмотря на то что нахождение ребенка в семье полностью не исключает рисков заболеть, срочная эвакуация паллиативных детей из интернатов действительно может спасти жизни.



— В семье у ребенка меньше шансов заболеть, но исключить их полностью нельзя. Если ребенок заболеет, нужно будет его лечить, у хосписа есть врачи, которые закреплены за каждым из детей, которых мы взяли, — добавила глава «Дома с маяком».

Те, кто остался

Для детей, оставшихся в социальных учреждениях, коммуникация с людьми из внешнего мира ограничена, а устойчивые связи остаются только между конкретным ребенком и волонтером, который с ним общался или работал, рассказал «Известиям» правозащитник, директор социального центра Святителя Тихона Александр Гезалов.

— До карантина у многих приезжающих в детские дома-интернаты была задача развлечь, увлечь и убежать. Сейчас эти набеги прекращены, а коммуникации остались только у тех, кто был вовлечен в жизнь конкретного ребенка. Например, вел наставнические программы и помогал в образовательных циклах. В целом то добровольчество, которое существовало раньше, было неэффективным и до карантина, а сейчас оно вообще потеряло смысл. Мало кто был личностно ориентирован в работе с детьми, — отмечает Гезалов.

По его словам, коронавирус, с одной стороны, ограничил доступ в детские дома, но с другой, показал неэффективность добровольчества в формате разовых поездок к детям. Дети ценят участие и наличие значимого взрослого, а к постоянным поездкам незнакомых людей с подарками и развлекательными программами относятся как к чему-то будничному.

Детдом_6 Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Работая с детскими домами и предлагая им контент по подготовке к самостоятельной жизни, я замечаю, что дети заинтересованы в этом, потому что у них не хватает образовательных ресурсов, внешних агентов. Возможно НКО и фонды должны перестроиться и предлагать детям дистанционные образовательные и развлекательные форматы, — добавил глава социального центра.

Наибольшие трудности, по его словам, возникнут у детей, которые попали в детский дом недавно. В связи с переходом на особый режим в детских домах и интернатах уже участились случаи побега детей, рассказал Гезалов. Эти ограничения некоторые дети воспринимают как вызов.

— В первую очередь бегут к родителям, помимо этого, есть те, кто бегает постоянно, так называемые бродяжки. Когда в детдоме кого-то ограничивают, они на это ограничение реагируют как на вызов, который нужно преодолеть. Другой момент, что они не совсем понимают, что после побега в учреждение их уже не вернут и они будут находиться на карантине в другом социальном учреждении. И это для них травматично, потому что это другая среда, другие люди, — уточняет Гезалов.

Чтобы помочь детям-сиротам наладить связь с внешним миром и более активно включаться в дистанционные форматы обучения, нужна помощь со стороны провайдеров и поставщиков связи. Пригласить тренеров или специалистов по новым дисциплинам в текущих условиях невозможно.