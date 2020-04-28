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В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.

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По данным следствия, 7 января 2020 года 15-летний Дмитрий Д. и 18-летняя Оксана Р. ушли из дома в Новоалтайске, и до настоящего времени их местонахождение не было установлено.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Поиски вели следователи, полицейские, граждане и волонтеры.

Тела молодых людей были обнаружены в Первомайском районе.

«В настоящее время следователями-криминалистами назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины смерти подростков. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в сообщении.

16 января сообщалось, что мужчина, задержанный в рамках этого уголовного дела, покончил с собой в отделе полиции.

Мужчина попросился в туалет, где совершил самоубийство. Была вызвана бригада скорой помощи. Сотрудники полиции оказали мужчине первую помощь, но, несмотря на это, спасти задержанного не удалось.

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