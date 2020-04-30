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В Петербурге задержали директора детского магазина по подозрению в педофилии

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали директора одного из детских магазинов города. Его подозревают в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как стало известно, подозреваемый представился потерпевшей девочке «охотником на маньяков».

«В правоохранительные органы поступило заявление о преступлении <...> неизвестный познакомился с потерпевшей и представился «охотником за маньяками», после этого совершил в отношении нее преступление сексуального характера. Подозреваемый, являющийся гендиректором одного из детских магазинов, задержан», — отметил собеседник агентства.

Сообщается, что со своей жертвой подозреваемый познакомился в соцсети «ВКонтакте». В ходе разговора с ребенком он утверждал, что помогает ловить маньяков с помощью «приманки», и попросил девочку о содействии, предложив ей выступить в этой роли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста». В настоящий момент решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.

27 апреля помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова освободили с занимаемой должности после подозрений в педофилии. Об обвинении в адрес Натарова в совращении несовершеннолетней стало известно 23 апреля. Преступные действия начались, когда девочке было 13 лет, и продолжались три года. Родители узнали о происходящем лишь в марте 2019 года.

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