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В МВД уточнили влияние пандемии COVID-19 на число преступлений в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России на сегодняшний день основные показатели криминогенной обстановки в условиях распространения коронавирусной инфекции практически равны уровню 2019 года. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает российское МВД.

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«<…> число зарегистрированных за первые 3 месяца 2020 года убийств и покушений на убийства сократилось по сравнению с прошлым годом на 4,9%, разбоев — на 22,4%, грабежей — на 8,4%», — проинформировали правоохранители.

При этом, как уточнили в ведомстве, количество преступлений совершенных на улицах городов страны, а также в парках и скверах в указанный период сократилось на 3,3%. Среди них число случаев разбоя уменьшилось на 20,9%, грабежей — на 9,9%, а краж — на 11,2%.

На 13% реже в сравнении с прошлым годом стали происходить преступления в семейно-бытовой сфере. В том числе на 16,4% сократилось количество тяжких и особо тяжких деяний.

Правохранители также проанализировали данные о преступлениях, совершенных в апреле текущего года и выяснили, что число убийств и разбойных нападения осталось на прежнем уровне. Однако серьезно уменьшилось количество краж, грабежей и разбоев, совершенных группой лиц или в особо крупном размере.

Количество IT-преступлений в стране на фоне самоизоляции и распространения заболевания COVID-19, по данным полицейских, остается значительным. Самыми распространенными из них, как отметили в МВД, являются кражи с банковских счетов.

О том, что в России за три месяца 2020 года число преступлений с использованием IT-технологий выросло почти на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года МВД страны сообщало ранее 15 апреля.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне КНР болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах.

Инфографика

По состоянию на 30 апреля, в России подтвердились 106 498 случаев заболевания COVID-19, из них 7099 — за последние сутки. 11 619 человек вылечились. 1073 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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