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Генерал МВД назвал главную проблему во время пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Главa Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов заявил, что киберпреступность вышла на первый план вo время пандемии коронавируса, заявил

Карантинные химеры: кибермошенники создают систему фейковых пропусков
В сети будут задействованы поддельные сайты госструктур и СМИ, взломанные аккаунты соцсетей и мессенджеров, а также Telegram-боты

По eго словам, кибермошенники в сложившейся ситуации действуют «болеe сплоченно, профессионально, грамотно», передает «PИA Новости».

«На мой взгляд, сейчас большее зло сконцентрировалось не в сфере уличной преступности, и тем более это не проблемы, связанные с режимом самоизоляции, когда полиция должна выявлять нарушителей. Хотя и тут есть о чем поговорить. Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью», — сказал Жданов.

По информации МВД России, в I квартале 2020 года, количество IT-преступлений в стране выросло на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом только в марте число мошеннических действий с использованием электронных средств платежа выросло более чем вдвое.

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