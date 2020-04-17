 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Карантинные химеры: кибермошенники создают систему фейковых пропусков

В сети будут задействованы поддельные сайты госструктур и СМИ, взломанные аккаунты соцсетей и мессенджеров, а также Telegram-боты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Карантинные химеры: кибермошенники создают систему фейковых пропусков
2020-04-16 13:41:25">
2020-04-16 13:41:25
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С помощью новой схемы мошенники планируют воровать деньги и паспортные данные, получать доступ к аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам россиян, которым потребовалось оформить пропуска в период карантина. В данный момент преступники работают над созданием клонов сайтов госучреждений, ответственных за выдачу документов (в их числе — mos.ru, mosreg.ru и gosuslugi.ru), и подделывают порталы СМИ, на которых планируется размещать фейковые новости, сообщили «Известиям» эксперты по кибербезопасности. Кроме того, запланирована хакерами и массовая рассылка сообщений через электронную почту, соцсети и мессенджеры. Для защиты от злоумышленников специалисты советуют воспользоваться сервисами по проверке информации. О том, как это сделать — в материале «Известий».

Паролевые игры: из криптофонда утекло 10 тыс. записей о россиянах
Это первый масштабный слив данных о вкладчиках в цифровую валюту из РФ

Атака клонов

Вынужденная изоляция из-за пандемии COVID-19 заставляет людей всё больше времени проводить в интернете. Сеть нужна для работы в удаленном режиме, учебы, заказа товаров и организации домашнего досуга. Рост трафика подтвердил даже замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, заявивший, что «оставшись дома, народ ломанулся в интернет, причем ломанулся туда со страшной силой».

По информации российской компании «Интернет-розыск», трендом решили воспользоваться и сетевые мошенники. Сейчас они организуют глобальную преступную систему, состоящую из поддельных сайтов, взломанных аккаунтов в социальных сетях и вредоносных Telegram-ботов. Преступники собираются привлечь людей услугой по предоставлению пропусков для передвижения по городу в условиях эпидемии COVID-19, а затем украсть их деньги и персональные данные.

Карантинные химеры
проверка пропусков во время режима повышенной готовности
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Информацию о готовящейся акции мы получили с помощью наших ботов, которые внедрены в даркнет (теневой сегмент интернета. — «Известия») и ряд закрытых чатов, — рассказал генеральный директор компании Игорь Бедеров. — От них мы узнали, что в настоящее время готовится схема обмана людей, планирующих оформить себе пропуска.

Коронавирусная реклама: мошенники выманивают средства под видом соцвыплат
Преступники усовершенствовали и актуализировали старую кризисную схему для получения данных карт

По словам эксперта, данная схема, известная как «кроличья нора», подразумевает массовую рассылку адресов фейковых сайтов, которые будут максимально похожи на ресурсы государственных органов, имеющих полномочия по выдаче документов (в их числе mos.ru, mosreg.ru и gosuslugi.ru). Ожидается, что происходить это будет с помощью взломанных аккаунтов в социальных сетях и Telegram-ботов. Легитимность сообщений злоумышленники попытаются подтвердить ссылками на статьи, якобы размещенных в ведущих российских СМИ — их сайты также получат клонов.

Пропускной нажим

После перехода пользователей на вредоносные ресурсы у них запросят паспортные данные для оформления пропусков, а также реквизиты банковских карт — якобы для оплаты услуги после получения.

— Дальнейшие их действия можно предсказать по более ранним преступным акциям данного типа, которые, в частности, проводились под видом получения неких компенсационных государственных выплат или оплачиваемых банковских опросов, — предупредил Игорь Бедеров. — Тогда преступники, как правило, добивались добровольного перевода денег, после чего им удавалось снять оставшиеся средства с карточек с помощью уже полученных реквизитов.

При этом личные данные пользователей, скорее всего, станут товаром для продажи на черном рынке, формируя новые нелегальные базы. Финальным этапом схемы обычно выбирается взлом личных аккаунтов обманутого пользователя в социальных сетях и его почтовых ящиков (это производится с помощью захваченных файлов cookies), после чего их подключают к рассылке вредоносных сообщений.

Карантинные химеры
цифровой пропуск
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Масштабный характер незаконной акции подтвердили специалисты сервиса по анализу рисков Security Intelligence Cryptocurrencies Platform (SICP).

Игра на поражение: как кибермошенники используют COVID-19
Ситуация с коронавирусом спровоцировала распространение новых вредоносных программ

— По своему масштабу новая угроза сопоставима с финансовыми пирамидами, организаторы которых тратят колоссальные суммы на продвижение через известных людей и популярные сайты, — отметил независимый эксперт SICP Александр Подобных. — И симметричным ответом на это со стороны государства, боюсь, может быть только значительное усиление контроля за SIM-картами, хостингами и дата-центрами.

По словам экспертов, помимо уже упомянутого увеличения российского интернет-трафика, существует еще целый ряд дополнительных факторов, которые будут играть на руку преступникам, повышая их шансы на успех.

— В первую очередь к ним относится невротизация людей на фоне эпидемии, из-за чего ими становится легче манипулировать, — считает директор департамента информационной безопасности Национальной инжиниринговой корпорации Лука Сафонов. — С другой стороны, положение дел усложняет ситуация с государственными порталами, которые сейчас не выдерживают наплыва посетителей. Дело в том, что когда у людей не получается оформить пропуск через официальный ресурс, они с наибольшей вероятностью могут заинтересоваться альтернативным предложением.

Простые вычисления

Несмотря на изощренность преступных методов, от обмана всё же можно защититься, используя несколько простых инструментов, позволяющих вычислить мошенников. Инструкцию по проверке входящих сообщений «Известиям» предоставила компания «Интернет-розыск»:

  1. Все государственные организации и частные компании, работающие на территории России, имеют зарегистрированные в нашей стране доменные имена. Поэтому подозрительные ссылки стоит проверять через сервис WHOIS, который раскрывает их истинных владельцев. Если же по результатам экспертизы они оказываются скрыты, то полученной информации лучше не доверять.
  2. Полезной в такой ситуации будет и проверка отправителя письма, которую можно провести через верификаторы почтовых ящиков, размещенные на сайтах https://2ip.ru/mail-checker/; http://ru.smart-ip.net/check-email/ и https://ivit.pro/services/email-valid/. Она позволит убедиться в том, что сообщение поступило именно с сервера организации, сотрудники которой были указаны в качестве его авторов.
  3. Также косвенным признаком мошенничества может стать так называемая сокращенная ссылка, которая имеет окончание click.ru, goo-gl.ru и пр. Её оригинальный адрес также стоит проверить (не переходя на него!) с помощью специальных сервисов — они доступны по адресам: https://scanurl.net/; https://vms.drweb.ru/online/, https://virusdesk.kaspersky.ru/ и https://iplogger.ru/url-checker/.

Источник «Известий» в силовой структуре подтвердил необходимость в дополнительной проверке легитимности запроса при получении требования о перечислении средств.

Карантинные химеры
Сотрудник полиции проверяет электронный пропуск

Сотрудник полиции проверяет электронный пропуск

Фото: ТАСС/Красильников Станислав
Под самозащитой: 42% россиян самостоятельно отстаивают свои права
Каждый пятый житель страны в прошлом году столкнулся с их ущемлением

— Это нужно делать даже в случае, если кажется, что сообщение отправлено одной из государственных структур, — отметил он.

Также эксперт предложил дополнительный способ проверки писем, полученных через электронную почту: на подозрительное сообщение нужно попытаться ответить. Если адрес сотрудника организации при этом не поменяется, то с высокой долей вероятности он не является поддельным.

Впрочем, это не отменяет необходимости в дополнительных проверках, описанных в инструкции.

В Роскомнадзоре на запрос «Известий» ответили, что готовы оперативно направлять администраторам сайтов, размещающих недостоверную информацию, уведомления о необходимости её удаления — в случае, если этого потребует Генеральная прокуратура.

— При невыполнении этой инструкции, до операторов связи будет доведена информация о необходимости ограничить доступ российских пользователей к данном контенту, — отметили в организации.

При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что у них нет полномочий по ведению расследований по предотвращению киберпреступлений и мошенничества в интернете.

Также «Известия» отправили запросы в МВД, ФСБ и департамент информационных технологий Москвы. Однако оперативных ответов получить не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маске рад: аферисты эпохи коронавируса
Преступники зарабатывают на панике вокруг пандемии
Пошли на поправку: кто предотвратит утечки персональных данных
Депутаты и регулятор вносят изменения в законодательство для защиты пользователей от мошенников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020