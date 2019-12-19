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В СК создали подразделение для борьбы с киберпреступлениями

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Подразделение по борьбе с киберпреступлениями и преступлениями в сфере высоких технологий создали в Следственном комитете России. Об этом 19 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Председателем СК России подписан приказ о создании в составе Главного следственного управления нового подразделения — отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Следователи этого отдела будут специализироваться на расследовании указанной категории преступлений, отличающихся особой спецификой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние годы мониторинг свидетельствует о значительном увеличении в последние годы количества преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации.

1 ноября сообщалось, что глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение о создании в ведомстве подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. Отмечалось, что значительно будет увеличен штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России и их подразделения на региональном уровне.

По словам председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, в 2018 году киберпреступники похитили у россиян 2 млрд рублей. 1,5 млрд рублей из них злоумышленники похитили в результате кибермошенничества с использованием интернет-банкинга, отмечал он 30 октября.

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