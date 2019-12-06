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В Госдуме допустили появление группы по борьбе с киберсталкингом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский намерен предложить нижней палате парламента создать рабочую группу по вопросу противодействия киберсталкингу. Об этом он заявил в пятницу, 6 декабря, на заседании в Госдуме.

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В Госдуме прошел круглый стол на тему киберсталкинга (преследования в интернете). В мероприятии приняли участие депутаты, представители правоохранительных органов и жертвы подобных историй.

«Я буду просить руководство фракции дать мне возможность результаты нашего сегодняшнего обсуждения доложить всей палате, всем депутатам всех фракций для того, чтобы выйти на предложение о создании рабочей группы, которая должна стать, на мой взгляд, межфракционной», — цитирует «РИА Новости» Боярского.

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный считает, что бесконтрольность и анонимность позволяют делать всё что угодно. Кроме того, он признался, что сам был жертвой преследования в интернете.

По словам депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, она вынуждена обращаться к помощи адвокатов, так как ежедневно ей поступают сотни писем с угрозами убийства.

4 ноября «ВКонтакте» рассказали о тестировании сервиса защиты от оскорблений. Главная задача новой функции — защитить подростков, которые чаще других сталкиваются с издевательствами, и предотвратить травлю по национальному признаку.

26 августа в «Роскачестве» назвали способы борьбы с травлей детей в интернете. Прежде всего, по их сведениям, важно игнорировать провокаторов. Лишившись мотивации, обидчик быстро успокоится и прекратит попытки задеть. В июле Instagram анонсировал функции по защите пользователей от травли. В случае выявления недопустимой лексики автору будет предложено ее изменить.

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