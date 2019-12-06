В Госдуме допустили появление группы по борьбе с киберсталкингом

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский намерен предложить нижней палате парламента создать рабочую группу по вопросу противодействия киберсталкингу. Об этом он заявил в пятницу, 6 декабря, на заседании в Госдуме.

В Госдуме прошел круглый стол на тему киберсталкинга (преследования в интернете). В мероприятии приняли участие депутаты, представители правоохранительных органов и жертвы подобных историй.

«Я буду просить руководство фракции дать мне возможность результаты нашего сегодняшнего обсуждения доложить всей палате, всем депутатам всех фракций для того, чтобы выйти на предложение о создании рабочей группы, которая должна стать, на мой взгляд, межфракционной», — цитирует «РИА Новости» Боярского.

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