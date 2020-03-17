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Генпрокурора заявила о низкой раскрываемости киберпреступлений

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Случаи кибермошенничества в России практически не раскрываются. Об этом заявил глава Генпрокуратуры Игорь Краснов во время расширенного заседания коллегии ведомства во вторник, 17 марта.

Количество киберпреступлений в России за последние пять лет выросло более чем в 25 раз: с 11 тыс. до 295 тыс., отметил генпрокурор. Раскрывается всего 9% из них, передает ТАСС.

Ранее на том же заседании президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры и правоохранительных органов выработать систему борьбы с киберпреступлениями, число которых стремительно растет.

По его словам, нужно проанализировать работу в этой области и создать комплекс мер для противостояния нарушениям.

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