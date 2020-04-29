ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников

Центр общественных связей России опубликовал в среду, 29 апреля, видео задержаний подпольных оружейников, прошедших в нескольких регионах России.

В видеоролике показано, как оперативники задерживают подозреваемых во дворе и квартирах. Кроме того, демонстрируются изъятые автоматы, пистолеты, снайперские винтовки, гранаты и взрывчатка.

В общей сложности силовики обнаружили 17 кг взрывчатых веществ и 550 взрывателей, более 5 тыс. патронов, 167 артиллерийских боеприпасов, 16 приспособлений для бесшумной стрельбы, пишет «Газета.ру».

По сведениям ФСБ, всего незаконным хранением и оборотом оружия занимались семь подпольных мастерских.

Преступная сеть развернулась на территориях Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей.

Ранее в этот же день сообщалось, что ФСБ разоблачила контрабандистов, которые вывозили в Германию платину, палладий и родий на сотни миллионов рублей. Контрабанда была организована преступной группой, в которую входили граждане России и Литвы.