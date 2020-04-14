Мужчина забыл сумку с пистолетом и наркотиками в московском ТЦ

В Москве полицейские задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в хранении оружия и наркотиков. Об этом 14 апреля агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию обратился сотрудник охраны одного из ТЦ в «новой Москве» и сообщил, что в торговом зале обнаружена оставленная сумка, внутри которой находится похожий на пистолет предмет.

Прибывшие на место правоохранители изъяли сумку и нашли в ней оружие, а также 95 свертков с неизвестным веществом. Позднее исследование показало, что это были около 100 г материала для производства амфетамина, свыше 16 г марихуаны, мефедрон массой 3 г.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Домодедово был задержан 30-летний мужчина. По его словам, сумку он забыл в торговом зале по неосторожности.

Во время обыска в подвале его дома полицейские нашли 23 растения в горшках, около 65 емкостей с порошкообразным и растительным веществом, а также оборудование для изготовления наркотика и его культивирования. Все изъятое направлено на экспертизу.

В пресс-службе МВД уточнили, что изъятый пистолет относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию, изготовленному самодельным способом. В нем было шесть патронов, пистолет был готов к использованию.

Возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия и о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств. Подозреваемый заключен под стражу.

10 апреля сообщалось, что в Подмосковье задержали трех граждан Украины за создание нарколаборатории. При обыске в частном доме в Серпуховском районе оперативники обнаружили различные емкости с прекурсорами, канистры с соляной кислотой, электронные весы и пластиковые контейнеры с жидкостью.