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ФСБ разоблачила вывозивших в Германию платину и родий контрабандистов

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Фото: Depositphotos
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В России разоблачили контрабандистов, которые вывозили в Германию платину, палладий и родий на сотни миллионов рублей. Об этом «Известиям» сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) в среду, 29 апреля.

Контрабанда была организована преступной группой, в которую входили граждане России и Литвы.

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«ФСБ совместно с МВД пресечена противоправная деятельность группы, состоящей из граждан РФ и Литовской Республики, организовавших контрабандный канал вывоза с территории России драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в ФРГ транзитом через Республику Беларусь и Литву», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в ходе досмотра грузового автомобиля, который направлялся в Литву через российско-белорусскую границу в Смоленской области, правоохранители обнаружили 21 мешок типа «биг-бэг» весом более 11 тонн, в котором находились перемолотые автомобильные катализаторы. В их составе были платина, палладий и родий, ориентировочная стоимость которых не менее 200 млн рублей.

Также в сотрудники ФСБ и МВД провели оперативные мероприятия на территории Московского региона в офисах и складских помещениях, которые занимали причастные к противоправной деятельности лица.

Было изъято аффинированное кустарным способом золото и серебро общей массой более 162 кг. Кроме того, были обнаружены более 700 кг перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью более 10 млн рублей, а также наличные денежные средства, в том числе в иностранной валюте.

УМВД России по Смоленской области было возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

23 апреля сообщалось, что в Калининградской области сотрудники таможни пресекли попытку вывоза через Литву в Москву 240 кг янтаря-сырца. Отмечается, что это была самая крупная партия контрабандного янтаря за последние 10 лет.

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