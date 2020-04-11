Вооруженного мужчину задержали в амстердамском аэропорту Схипхол

Вооруженный мужчина был задержан в субботу, 11 апреля, в аэропорту Амстердама Схипхол. Об этом сообщила военная полиция Нидерландов.

«У мужчины было обнаружено заряженное оружие», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что мужчина был задержан вместе со спутником, правоохранители проводят их допрос.

20 марта сообщалось, что каталонская полиция задержала двух человек, въехавших на машине в один из терминалов аэропорта Барселоны Эль-Прат.