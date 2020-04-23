Помощника главы Россельхознадзора заподозрили в педофилии

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова обвинили в совращении несовершеннолетней. По словам адвоката потерпевшей стороны Шоты Горгадзе, преступные действия начались, когда девочке было 13 лет, и продолжались три года.

Потерпевшая — дочь друзей Натарова, сообщает РЕН ТВ. Она не рассказывала родителям о домогательствах, они узнали, что происходит, когда в марте 2019 года увидели на ее телефоне, оставленном без присмотра, входящий звонок от него. Они удивились, что человек, общавшийся с ними, звонит их дочери, и спросили ее о подробностях.

Выяснилось, что «дядя Дима» начал писать ей непристойные смс за три года до этого. Через два года она согласилась пойти с ним в кино. По словам Горгадзе, это был приватный кинозал, в котором мужчина начал приставать к школьнице.

Адвокат рассказал, что взрослый «друг» психологически обрабатывал девочку, чтобы та не рассказала обо всем родителям. Сейчас ребенку нужно работать с психологом, отметил Горгадзе. По его словам, раньше ее состояние было еще хуже — она страдала от мощных панических атак. Сейчас ей лучше, но профессиональном помощь по-прежнему нужна.

В распоряжении телеканала имеются документы, которые указывают, что родители пострадавшей сразу обратились в правоохранительные органы, но те не возбуждали дело около года. По мнению стороны защиты, это связано с высоким положением обвиняемого. По словам адвоката, он и сейчас пытается применять административный ресурс, чтоб помешать расследованию.

23 апреля на сайте Следственного комитета появилось сообщение о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о совращении несовершеннолетней. По данным РЕН ТВ, речь идет именно о деле против Натарова. При этом дело возбуждено не против помощника главы Россельхознадзора, а по факту преступления, против неустановленного лица. Каналу известно, что в рамках проверки еще прошлой весной были опрошены сама девочка и ее родители.