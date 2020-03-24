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Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего местного жителя в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девяти лет.

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Мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник, 24 марта, региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, обвиняемый с 2010 года неоднократно совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а также совершил ее изнасилование.

«Мать несовершеннолетней склоняла ее к изменению показаний в пользу обвиняемого… Следователем принято решение об отводе ее матери от участия в деле в качестве представителя несовершеннолетней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенку оказывают психологическую помощь, проводят медико-социальную реабилитацию.

Ранее в марте сообщалось, что московские следователи задержали тренера по карате, подозреваемого в сексуальном насилии над своими ученицами.

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