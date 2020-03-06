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В Москве задержали подозреваемого в насилии над ученицами тренера по каратэ

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Фото: соцсети
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Московские следователи задержали тренера по каратэ, подозреваемого в сексуальном насилии над своими ученицами. Об этом 6 марта сообщается на сайте главного следственного управления СК России по столице.

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По информации следствия, тренер по каратэ в разных спортивных секциях совершал насильственные действия в отношении малолетних учениц. Подозреваемого задержали и в ближайшее время доставят в отдел для допроса, отмечает агентство городских новостей «Москва».

5 марта РЕН ТВ сообщал, что с заявлением в полицию обратились родители пострадавших детей. Среди потерпевших 9-летняя и 13-летняя школьницы. По данным телеканала, шестиклассница рассказала родителям, что спортивный тренер надругался над ней в московском фитнес-клубе, преступления совершались с февраля по май 2019 года.

В отношении тренера возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, пишет НСН.

В феврале в Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса. В полицию с заявлением обратилась мать ученика и рассказала о связи своего 15-летнего сына и 35-летней учительницы.

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