Под Санкт-Петербургом произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием, в том числе, двух грузовых автомобилей произошло под Санкт-Петербургом, сообщил в среду, 29 апреля, сайт РЕН ТВ.

Авария произошла на Киевском шоссе в районе деревни Дони. В общей сложности в происшествии могли участвовать до 15 машин. По предварительным данным, пострадали два человека.

Очевидцы рассказали, что причиной ДТП стала гололедица.

Подробности инцидента выясняются.

29 апреля три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в районе 85-го км МКАД.