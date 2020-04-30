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Под Санкт-Петербургом произошло массовое ДТП

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Массовое ДТП с участием, в том числе, двух грузовых автомобилей произошло под Санкт-Петербургом, сообщил в среду, 29 апреля, сайт РЕН ТВ.

Авария произошла на Киевском шоссе в районе деревни Дони. В общей сложности в происшествии могли участвовать до 15 машин. По предварительным данным, пострадали два человека.

Очевидцы рассказали, что причиной ДТП стала гололедица.

Подробности инцидента выясняются.

29 апреля три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в районе 85-го км МКАД.

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