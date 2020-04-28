В ДТП с трамваем и грузовиком в Екатеринбурге пострадали 11 человек

11 человек пострадали при столкновении трамвая и грузовика в Екатеринбурге, сообщает во вторник, 28 апреля, «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Раевского. В результате ДТП помощь врачей потребовалась девяти пассажирам общественного транспорта, а также водителям транспортных средств.

Подробности происшествия выясняются.

25 апреля маршрутный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Екатеринбурге, в результате авария закончилась возгоранием двух транспортных средств.