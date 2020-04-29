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Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на МКАД

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Фото: РЕН ТВ
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Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в районе 85-го км МКАД. В результате аварии погибли три человека. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Журналисты также опубликовали фото с места происшествия.

«В районе 85-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств: грузового автомобиля и легковой машины «Инфинити». По предварительным данным, три человека погибли», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы столичного управления ГИБДД.

Также агентство со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Москве сообщает, что в результате столкновения произошел разлив топлива. Спасатели в настоящий момент ликвидируют последствия ДТП. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в этот же день стало известно, что в Краснофлотском районе Хабаровска легковой автомобиль врезался в стоящий на дороге автовоз. Водитель легковушки скончался в больнице от полученных травм.

Также в среду сообщалось о гибели одного человека в результате ДТП с участием двух грузовиков и легковушки на МКАД. Авария произошла в ночь на 29 апреля в районе Химкинского моста на внутренней стороне 76-го км автодороги.

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