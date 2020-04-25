Прямой эфир

Автобус и легковушка загорелись после столкновения в Екатеринбурге

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге закончилось возгоранием для транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в субботу, 25 апреля.

Инцидент произошел около 7:30 по местному времени (5:30 мск). Маршрутный автобус и легковушка столкнулись на улице Шефской. В результате оба транспортных средств загорелись и получили повреждения. Площадь пожара составила 3 кв. м.

Отмечается, что после ДТП все пассажиры автобуса смогли самостоятельно покинуть салон. Несколько человек пострадали, им была оказана медицинская помощь. В МЧС добавили, что возгорание было полностью ликвидировано на девять минут.

24 апреля в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщили, что в Москве на Волоколамском шоссе столкнулись шесть автомобилей. Среди водителей, ставших участниками массового ДТП, — четыре таксиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«КамАЗ» столкнулся с военным автомобилем под Новгородом
BMW разорвало на части в результате ДТП на Рублево-Успенском шоссе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020