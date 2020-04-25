Автобус и легковушка загорелись после столкновения в Екатеринбурге

Столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге закончилось возгоранием для транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в субботу, 25 апреля.

Инцидент произошел около 7:30 по местному времени (5:30 мск). Маршрутный автобус и легковушка столкнулись на улице Шефской. В результате оба транспортных средств загорелись и получили повреждения. Площадь пожара составила 3 кв. м.

Отмечается, что после ДТП все пассажиры автобуса смогли самостоятельно покинуть салон. Несколько человек пострадали, им была оказана медицинская помощь. В МЧС добавили, что возгорание было полностью ликвидировано на девять минут.

24 апреля в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщили, что в Москве на Волоколамском шоссе столкнулись шесть автомобилей. Среди водителей, ставших участниками массового ДТП, — четыре таксиста.