BMW разорвало на части в результате ДТП на Рублево-Успенском шоссе

Автомобиль марки BMW на полной скорости въехал в дерево на 28-м км Рублево-Успенского шоссе. Машина получила сильные повреждения, но водитель остался жив. Об этом в четверг, 23 апреля, рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

По его словам, ДТП произошло в деревне Дунино. Автомобиль, ехавший со скоростью 200 км/ч, врезался в дерево. Водитель находится в очень тяжелом состоянии. Неизвестно, были ли в салоне машины пассажиры.

Водитель не справился с управлением, рассказали в ГИБДД по Москве.

«В 13:25 водитель автомобиля BMW не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет и врезалась в дерево. Водитель госпитализирован», — цитирует телеканал «360» сообщение ведомства.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в этот же день глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин сообщил, что в Москве количество автомобильных аварий снизилось почти на 60% с начала апреля на фоне введения в городе режима самоизоляции.

С 15 апреля в московском регионе действует пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, а 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Контроль передвижений граждан по региону производится в автоматическом режиме с 22 апреля. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.