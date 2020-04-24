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Массовое ДТП с участием машин такси произошло в Москве

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн
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В Москве на Волоколамском шоссе столкнулись шесть автомобилей. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Как стало известно, среди водителей, ставших участниками массового ДТП, — четыре таксиста.

«Около 09:30 в районе д. 3 на Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием шести транспортных средств — легковых машин. В результате столкновения пострадавших нет», — цитирует правоохранителей ТАСС.

Отмечается, что после случившегося движение автотранспорта по одной полосе было затруднено. Устанавливаются причины ДТП.

Ранее, в пятницу, сообщалось, что автомобиль сбил женщину и трех детей на трассе в Ленобласти. Авария произошла в зоне пешеходного перехода.

Серьезные травмы получила пятилетняя девочка. Все пострадавшие в больнице, водитель задержан.

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