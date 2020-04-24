«КамАЗ» столкнулся с военным автомобилем под Новгородом
В Новгородской области автомобиль «КамАЗ» столкнулся с военным автомобилем, сообщила «Известиям» пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в пятницу, 24 апреля.
«По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движение и допустил столкновение с военным автомобилем», — сказано в сообщении.
В результате происшествия автомобиль «КамАЗ» опрокинулся, водитель погиб.
Сотрудники военной автомобильной инспекции (ЗВО) проводят разбирательство. Отмечается, что перевозимое артиллерийское имущество, которое не представляет угрозы, вывозится на базу хранения.
Ранее в пятницу в Новосибирской области столкнулись грузовой автомобиль Volvo, микроавтобус и кроссовер Toyota RAV4.
По словам очевидца, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу. Есть пострадавшие.