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«КамАЗ» столкнулся с военным автомобилем под Новгородом

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Фото: novvedomosti.ru
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В Новгородской области автомобиль «КамАЗ» столкнулся с военным автомобилем, сообщила «Известиям» пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в пятницу, 24 апреля.

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«По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движение и допустил столкновение с военным автомобилем», — сказано в сообщении.

В результате происшествия автомобиль «КамАЗ» опрокинулся, водитель погиб.

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ЗВО) проводят разбирательство. Отмечается, что перевозимое артиллерийское имущество, которое не представляет угрозы, вывозится на базу хранения.

Ранее в пятницу в Новосибирской области столкнулись грузовой автомобиль Volvo, микроавтобус и кроссовер Toyota RAV4.

По словам очевидца, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу. Есть пострадавшие.

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